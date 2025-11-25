Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна.

Около това се обединиха по време на днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите".

И още - параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност.

Видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" беше водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Кийр Стармър.

В нея се включиха премиерът Росен Желязков и представители на 36 държави.

Сред тях - държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, канцлерът на Германия Фрийдрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други държавни и правителствени ръководители.

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата.

"Коалицията на желаещите" потвърди своята ангажираност към политическия процес за постигане на мир и подчерта необходимостта от последователно прилагане на договореностите от Женева като стъпка за укрепване на сигурността и стабилността. В тази връзка се очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски скоро да осъществи посещение при американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом.