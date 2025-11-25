Любомир Ганев: Това е най-успешната година за българския волейбол

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев смята, че българският волейбол изпраща най-успешната си година.

На специална галавечер от волейболната централа наградиха легенди на спорта и активни състезатели.

"Всички сме наясно, че без успехите в миналото, няма как да ги има тези в настоящото. Един състезател или една състезателка, за да стане добър спортист, трябват три условия като дете - добри условия за подготовка, добри треньорски щабове, идол, на който подражават, затова са легендите тук, и третото е възможност да се състезават и да играят мачове. Ние като федерация сме длъжни да направим абсолютно всичко, за да могат тези деца да станат следващите национални състезатели", заяви Любо Ганев.

Бившият волейболен национал изброи част от успехите на националните гарнитури.

"Това е най-успешната година за българския волейбол не само заради резултатите. За първи път имахме от 8 възможни отбори, 8 които се състезаваха на основни първенства - 6 на световни и 2 на европейски, като от 6-те на световни първенства, 5 стигнаха до топ 10. Така че, това е един страхотен успех за нас. Като сложим и фактът, че в историята на женския отборен спорт има и световна титла, което го направиха момичетата до 19 години. И накрая "черешката на тортата" на всички наши усилия, я поставиха момчетата на световното първенство, където станаха световни вицешампиони. Със сигурност това е най-успешната година за българския волейбол и си пожелавам да има още много-много такива", добави Ганев.

Според него тези успехи ще запалят искра в подрастващото поколение.

"Едно от най-голямото наследство на тези успехи е, че запалваме стотици хиляди деца да влизат в залите. Водим разговори с държавната администрация и общините, да бъдат построени тренировъчни зали. Липсват ни зали, в които може да се води подготовка. Интересът към волейбола е много голям и трябва да се възползваме" допълни той.

Ганев посочи какво е нужно, за да може България да триумфира с европейска титла

"За да станем шампиони, трябва да продължим пътя, който водим. Състезателите се борят за всяка топка. Треньорският щаб трябва да ги подготви психически и физически. Федерацията трябва да подсигурим най-добрите условия. Разчитаме и на публиката. Имаме нужда от феновете, медиите и нашите партньори. Целта при мъжете е класиране на Олимпийските игри", категоричен е президентът на федерацията.

