Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Волейболистките на Ахметджан Ершимшек отказаха Льовалоа Пари Сен Клу за първи успех в Шампионска лига.

марица пловдив срази французойки погледа стоичков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Марица Пловдив се пребори за първи успех от началото на сезона в Шампионска лига. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек сразиха Льовалоа Пари Сен Клу с 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15) гейма като домакини в зала "Колодрума" в третия си двубой в група Е.

Така шампионките на България събраха 4 точки в актива си и временно се изравниха на втората позиция в подреждането на групата с полския Девелопрес Жешув, който утре гостува на лидера в класирането Палмберг Шверин. Льовалоа пък остава четвърти с 2 точки на сметката си.

Двубоят в зала "Колодрума" бе изгледан на живо от легендата на българския футбол Христо Стоичков, който след края награди най-полезния играч в срещата Ива Дудова, завършила с 24 точки за Марица.

"Жълто-сините" стартираха концентрирано и затрудниха посрещането на съперника с добър начален удар. Това им позволи да поведат с 5 точки при 12:7. Френският тим обаче изравни до 16:16 и това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него равенството се запази до 22:22. Тогава блокада на Боряна Ангелова и брейк точка с атака на Ива Дудова осигуриха две възможности пред Марица за затваряне на гейма. Още първата бе оползотворена с още един успешен блок на Ангелова за 25:22.

Отборът на Льовалоа взе ранен аванс от три точки в началото на втората част, който увеличи до 16:12. Стигна се до 21:15 в полза на гостите и те изравниха резултата след 25:18.

Марица обаче отговори на предизвикателството и още на старта на третия гейм повиши значително качеството на своя сервис на играта си в защита. Така "жълто-сините" се откъснаха с четири точки при 8:4 и продължиха да се представят уверено, за да поддържат разликата до 22:17. Френският тим взе следващите две разигравания, но състезателките на Ахметджан Ершимшек не се разколебаха и затвориха гейма с блок-аут на Ванеса Агбортаби за 25:22.

Позитивното развитие даде допълнително самочувствие на маричанки, които взеха инициативата още на старта на четвъртата част и след 9:8 направиха серия от 8 безответни точки при начален удар на Борислава Съйкова – 17:8. Това се оказа ключово за развоя на гейма, който завърши с категоричното 25:15 в полза на българския шампион.

