Ахметджан Ершимшек: Надявам се, че тази победа ще ни даде повече увереност

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Марица Пловдив се пребори за първи успех от началото на сезона в Шампионска лига. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек сразиха Льовалоа Пари Сен Клу с 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15) гейма като домакини в зала "Колодрума" в третия си двубой в група Е.

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек не скри удовлетворението си след постигнатата победа с 3:1 гейма срещу френския шампион Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в третия мач на "жълто-сините" от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени.

“Много съм щастлив и съм горд с моя отбор. Не е лесно да спечелиш срещу този съперник. В нашата група всеки може да победи всеки. Днес ние вложихме сърцата си на полето и играхме смело. Тази вечер ще празнуваме, но от утре забравяме и продължаваме да работим”, коментира наставникът на Марица.

“Когато сервираме качествено, тогава и нашата блокада и защита работят по-добре. Затова тренирахме много този елемент. Надявам се, че тази победа ще ни даде още повече увереност. Групата е много равностойна и следващите три мача за много важни за нас. Вече имаме четири точки, но се надяваме да спечелим още повече”, допълни той.

“Както казах след загубата от Палмберг – можеш да научиш много неща от едно поражение и да си вземеш необходимите уроци. Днес се видя, че сме си взели поуките и не направихме същите грешки като миналия път. Христо Стоичков ни даде много добра енергия преди мача. Когато видиш такава легенда до игрището, винаги си много по-мотивиран”, каза още Ахметджан Ершимшек.

Още от: Европейски волейбол

Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ
Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ
Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Чете се за: 02:47 мин.
Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен
Чете се за: 00:52 мин.
След 11 години: Пътищата на бившия селекционер на мъжкия ни национален отбор Силвано Пранди и френския гранд Шомон се разделиха След 11 години: Пътищата на бившия селекционер на мъжкия ни национален отбор Силвано Пранди и френския гранд Шомон се разделиха
Чете се за: 01:27 мин.
Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме
Чете се за: 01:00 мин.

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
