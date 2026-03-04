Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Президентът на Българската федерация по волейбол проведе работна среща с Янишевска Фрончек, която временно управляващото посолството на Полша в София.

Любомир Ганев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев проведе работна среща с Анна Янишевска Фрончек, временно управляващото посолството на Полша в София. Главна тема на дискусията бе подготовката на България за предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже през 2026 година, което ще се проведе в четири държави - България, Италия, Финландия и Румъния.

Един от най-очакваните двубои - между България и Полша, привлече огромно внимание още при откриването на продажбата на билети и беше разпродаден в рамките на само един ден. По време на разговорите бе обсъдена и възможността да бъдат отпуснати допълнителни около 100-200 билета, за да имат повече волейболни фенове възможност да присъстват на този изключително атрактивен мач.

Президентът Ганев коментира важността на подкрепата на трибуните:

"Европейското първенство, което България има честта да съорганизира, е уникален шанс за радост и спортни емоции за всички ни. Нашият национален отбор заслужава да бъде подкрепян от своите фенове - не само заради вложените усилия, но и заради силата, която публиката вдъхва на играчите. На свой ред г-жа Анна Янишевска Фрончек отбеляза, че България винаги е била приветлива дестинация за полските фенове. Тя отправи призив към полската общност да подкрепи активно актуалния европейски шампион по време на мачовете в София, като по традиция се очаква значителен брой привърженици от Полша да пристигнат в българската столица няколко дни преди началото на шампионата."

"До началото на Европейското първенство остават само пет месеца и интересът към билетите за всички двубои продължава да е изключително сериозен. За феновете на волейбола това е шанс да станат част от голямото спортно събитие на континента и да подкрепят националния отбор в серия от вълнуващи мачове на родна земя. Препоръчително е желаещите да посетят срещите да се възползват от възможността да си осигурят билети навреме, за да не изпуснат шанса да бъдат част от атмосферата, преди местата да бъдат разпродадени", съобщават от БФВолейбол

