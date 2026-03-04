БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Светът на волейбола загуби Александър Боричич

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Една от най-значимите фигури в спорта почина на 78-годишна възраст.

Светът на волейбола загуби Александър Боричич
Слушай новината

Световната волейболна общност загуби една от своите най-значими фигури. На 78-годишна възраст в Белград, след кратко боледуване, почина Александър Боричич - бивш волейболист и треньор, дългогодишен президент на Федерацията по волейбол на Югославия, Сърбия и Черна гора и Сърбия, президент на Европейска конфедерация по волейбол, втори заместник-председател на Световна федерация по волейбол и почетен председател на Асоциацията по волейбол на Сърбия, съобщават от БФВолейбол.

Боричич оставя дълбока следа в развитието на спорта в Европа и по света. С дългогодишната си работа като ръководител и стратег той допринесе за модернизирането на управленските структури, утвърждаването на международните турнири и засилването на ролята на европейския волейбол на световната сцена. Неговата отдаденост, принципност и визия превърнаха името му в символ на стабилност и прогрес в спорта.

Сръбската федерация по волейбол определи кончината му като непоправима загуба за сръбския и световния волейбол и изрази дълбоки съболезнования към семейството и близките му.

От името на българската волейболна общност президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази своите съболезнования:

"Александър беше истински приятел на българския волейбол. Винаги съм се възхищавал на неговите лидерски качества, на умението му да обединява и да гледа напред с визия за развитието на играта. Имах честта да работя с него и да се уча от неговия опит, мъдрост и отдаденост. Той оставя след себе си пример, който ще ни води и занапред. Изказвам искрените си съболезнования към неговото семейство и към цялото волейболно семейство на Сърбия."

"Паметта на Александър Боричич ще остане жива в историята на европейския и световния волейбол, а приносът му към развитието на играта ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения", пише в официалния сайт на БФВолейбол.

