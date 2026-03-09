Локомотив Новосибирск със Симеон Николов отстъпи на Зенит Санкт Петербург

Отборът на Локомотив Новосибирск, в чийто състав е българският национал Симеон Николов, отстъпи с 0:3 (21:25, 24:26, 23:25) у дома на Зенит Санкт Петербург в двубой от 29-ия кръг на руската волейболна Суперлига. Срещата бе наблюдавана от трибуните и от родителите на разпределителя - Владимир Николов и Мая Николова.

Тимът, воден от Пламен Константинов, беше равностоен в началото на първия гейм до 8:8, но след това гостите се откъснаха с 17:10 и натрупаната преднина се оказа решаваща. Домакините намалиха изоставането си до 20:23, но не успяха да предотвратят загубата в частта.

Вторият гейм беше значително по-оспорван. След равенство 14:14 последваха силни минути на Симеон Николов, който реализира точка от атака и добави единична блокада срещу Янт Ерера за 17:14. Волейболистите на Зенит, водени от Владимир Алекно, обаче бързо изравниха. Локомотив достигна до геймбол при 24:23, но съперникът реализира три поредни точки и поведе с 2:0.

В третия гейм домакините направиха впечатляваща серия при сервис на Николов и от изоставане 9:11 стигнаха до аванс след четири поредни точки. В решаващ момент обаче след видео чалъндж бе отсъдено бъркане на българския разпределител, което промени резултата от 21:18 на 20:19. Зенит Санкт Петербург се възползва от ситуацията, стигна до два мачбола при 24:22 и затвори срещата при втория.

След поражението Локомотив Новосибирск заема четвърто място с 68 точки от 29 мача, докато Зенит Санкт Петербург е трети със 73 точки. Пред тях в класирането са още Зенит Казан и Динамо Москва, като именно тези отбори ще спорят за титлата в предстоящите плейофи.