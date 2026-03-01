БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Перуджа триумфира със седма Суперкупа на Италия

Спорт
Във финала Перуджа срази Рана Верона с 3:1.

Перуджа триумфира със седма Суперкупа на Италия
Волейболистите на Сър Суза Скай (Перуджа) спечелиха четвърта поредна и общо седма Суперкупа на Италия. Воденият от Анджело Лоренцети тим се наложи над Рана Верона с 3:1 (25:27, 25:22, 25:21, 25:22) в големия финал на надпреварата, изигран в "ПалаТриесте".

Така "дяволите" продължават серията си от победи в турнира (2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024). От своя страна, Верона изигра исторически финал.

За MVP бе отличен Симоне Джанели (Перуджа).

Най-резултатен бе Олех Плотницкий със 17 точки (1 ас), Уасим Бен Тара завърши с 16 точки (1 блокада). За съперника Дарлан Соуса бе над всички с 28 точки (6 аса, 2 блокади), с 15 точки завърши Ноумори Кейта (1 ас).

