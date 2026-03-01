БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алекс Николов записа 26 точки, но тимът му Кучине Лубе загуби полуфинала за Суперкупата на Италия

Селекцията на Джампаоло Медей отстъпи на Рана Верона с 1:3 във втория полуфинал.

александър николов матей казийски сред добрите чинвитанова алианц милано италия
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Николов и тимът на Кучине Лубе (Чивитанова) не успяха да се класират за финала на Суперкупата на Италия. Волейболистите на Джампаоло Медей отстъпиха на Рана Верона с 1:3 (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) във втория полуфинал, изигран в Триест. Срещата продължи два часа.

Алекс Николов записа 26 точки (6 аса, 1 блокада) и бе над всички. С 16 точки завърши Матиа Ботоло (4 аса, 2 блокада). За Верона Ноумори Кейта се отчете с 24 точки (2 аса), 18 за успеха добави Дарлан Соуса (4 аса, 3 блокади).

На финала Верона излиза срещу Сър Суза Скай (Перуджа), днес (1 март) от 16:00 ч. б.в.

#ВК Рана Верона #Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов

