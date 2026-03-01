Алекс Николов записа 26 точки, но тимът му Кучине Лубе загуби полуфинала за Суперкупата на Италия

Александър Николов и тимът на Кучине Лубе (Чивитанова) не успяха да се класират за финала на Суперкупата на Италия. Волейболистите на Джампаоло Медей отстъпиха на Рана Верона с 1:3 (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) във втория полуфинал, изигран в Триест. Срещата продължи два часа.

Алекс Николов записа 26 точки (6 аса, 1 блокада) и бе над всички. С 16 точки завърши Матиа Ботоло (4 аса, 2 блокада). За Верона Ноумори Кейта се отчете с 24 точки (2 аса), 18 за успеха добави Дарлан Соуса (4 аса, 3 блокади).

На финала Верона излиза срещу Сър Суза Скай (Перуджа), днес (1 март) от 16:00 ч. б.в.