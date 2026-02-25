Александър Николов отбеляза 16 точки при успеха на Чивитанова над Монца

Българският волейболист Александър Николов завърши с 16 точки при победата на неговия Кучине Лубе Чивитанова с 3:0 гейма (25:21, 25:16, 25:21) над Монца в среща от последния 22-и кръг на редовния сезон в италианското първенство.

Николов, който днес стана спортист №2 на България за 2025-а година, беше най-полезен в атака, където реализира 14 точки, а също така успя да пласира и 1 ас. За гостите от Монца като титуляри излязоха Жасмин Величков и Мартин Атанасов, които приключиха мача съответно с 6 и 4 точки.

Българският национал завършва редовния сезон и като реализатор №1 в цялата лига, след като с днешния си актив стига до 450 точки. Втори е белгиецът Фере Рехерс, който играе за Алианц Милано. Днес той вкара 18 и приключи след 22 кръга с 430 точки.

Още преди мача и двата отбора знаеха местата си в крайното класиране, като гостите от Монца приключиха 8-и и ще започнат елиминациите срещу победителя в редовния сезон Перуджа. За Николов и неговите съотборници имаше три възможности: Тренто, Модена или Пиаченца. Резултатите от последния кръг им отреди начало във втората фаза срещу Тренто.

В допълнение към желанието да се реваншира за загубата, претърпяна в четири сета в първия мач между тези съперници, италианският вицешампион искаше да използва срещата и като възможност да изглади несъвършенствата и да усъвършенства формата си за Финалната четворка на Суперкупата „Дел Монте“, насрочена за уикенда на 28 февруари и 1 март на „ПалаТриест“.