Националният отбор на България по волейбол за мъже е Отбор на годината

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Джанлоренцо Бленджини бе отличен като Треньор на годината.

Български национален отбор волейбол мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже получи наградата за отбор №1 за 2025 година в България. Съставът, който обедини цялата нация със страхотните си мачове във Филипините и второто място в света, стана №1. Логично, селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини беше избран за треньор №1 за изминалата година.

Наградите бяха връчени по време на традиционната церемония „Спортист на годината“, която се състоя в столичен хотел и се провежда за 68-и път.

Призът при наставниците се връчва от вестник „Труд“, а общо 25 спортни редакции дадоха вота си, след преброяването на който беше обявен и №1. Бленджини събра 105 точки за успеха си. Второто място е за Атанас Петров (волейбол), а третото място поделиха Анатолий Замфиров (сноуборд) и Павел Христов (вдигане на тежести).

На 2-о място в анкетата за Отбор на годината се нареди девическият национален отбор до 19 години. Тимът на Атанас Петров стана световен шампион в своята възрастова група.

По-късно днес ще бъде обявено и окончателното класиране в същинската анкета "Спортист на годината".

#Български национален отбор по волейбол за мъже

