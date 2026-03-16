Волейболните ни национали ще участват на престижния международен турнир “Силезия къп” в Полша

Мъжкият национален отбор на България по волейбол отново ще открие сезона с участие на престижния международен турнир “Силезия къп” в Полша.

Новината обяви селекционерът на „Дружина полска“ Никола Гърбич, който в интервю за TVP Sport разкри част от програмата на отбора преди началото на международния сезон.

Турнирът “Силезия къп” традиционно се провежда непосредствено преди старта на Лигата на нациите и служи като една от последните проверки за участниците.

България игра и в предишното издание на надпреварата, където съперници бяха още отборите на Полша, Германия и Украйна.

В рамките на турнира българският национален отбор изигра изключително оспорван двубой срещу домакините от Полша, но го загуби с 2:3 гейма.