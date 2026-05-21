Женският волейболен тим на Левски София се подсили с канадка

Ден след като обявиха привличането на диагонала от Доминикана Джоанна Монтеро Алкантара, от вицешампионите от Левски София представиха и второто си ново попълнение за сезона. Това е канадката Елла Грей, която играе на поста посрещач.

"Още едно ново попълнение от чужбина ще подсили тима ни наесен. Елла Грей е посрещачка, висока е 184 см. и идва от канадския Университет Манитоба", написаха от клуба.

"Много съм щастлива, че започвам в Левски София. Вълнувам се от новото преживяване и от възможността да продължа да се развивам, да уча и да се състезавам, докато допринасям са успеха ха отбора. Очаквам с нетърпение да се запозная с всички и да започнем заедно сезона!", сподели новата състезателка в дамския състав .

"Елла е технически много добре подготвена за възрастта си и в този момент би трябвало да е този състезател, от който имаме нужда. С привличането на млади волейболистки като нея и Джоанна ще се опитаме да променим отношението към България, за да можем впоследствие да привличаме още по-опитни, а те от своя странна да помагат да повишим нивото на нашите момичета", заяви старши треньорът на женския отбор Драган Нешич.