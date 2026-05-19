БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Чете се за: 02:30 мин.
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Чете се за: 02:12 мин.
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любо Ганев към националките: Имате пълната подкрепа на федерацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн.

Любо Ганев
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Федерацията по волейбол Любомир Ганев събра националния отбор за жени преди днешната открита тренировка, за да произнесе кратка мотивираща реч пред момичетата. Той бе в компанията на координатора за националните отбори Николай Иванов и члена на Управителния съвет Димо Тонев. Любо Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн, Австралия през 2032 година.

"Имате време да работите заедно, това са пет-шест години. Трябва да знаете, че имате пълната подкрепа на федерацията, всичко, от което имате нужда, ще го направим. Не правим разлика между мъже и жени. Виждате, че мъжете постигнаха вече резултати, това може да направите и вие", обърна се Ганев към избраничките на селекционера Марчело Абонданца.

Ганев призова момичетата да си помагат една на друга и да работят заедно, защото волейболът е най-колективният спорт, в който дори и най-добрите имат само по едно докосване на топката и зависят много от усилията на другите.

В рамките на подготовката в София националният тим ще има три контроли срещу отбора на Швеция, като първите две ще имат тренировъчен характер, а третата ще бъде официален мач в зала "Христо Ботев", който ще бъде отворен за публика.

В Аржентина България ще играе и две контроли срещу състава на домакините преди старта на първата седмица на Лигата на нациите, която започва в началото на юни.

Свързани статии:

Мария Колева: Доста нов и млад отбор сме
Мария Колева: Доста нов и млад отбор сме
Българската волейболистка се присъедини към лагера на националния...
Чете се за: 01:57 мин.
Микаела Стоянова ще продължи да играе в Италия
Микаела Стоянова ще продължи да играе в Италия
Националката не съобщи името на новия си отбор.
Чете се за: 02:00 мин.
# Любомир Ганев #БФ Волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
1
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
2
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
3
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
4
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
5
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
6
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Български волейбол

Мария Колева: Доста нов и млад отбор сме
Мария Колева: Доста нов и млад отбор сме
Микаела Стоянова ще продължи да играе в Италия Микаела Стоянова ще продължи да играе в Италия
Чете се за: 02:00 мин.
Теодор Салпаров слага край на волейболната си кариера на 5 септември Теодор Салпаров слага край на волейболната си кариера на 5 септември
Чете се за: 02:25 мин.
Италия остава предпочитана дестинация за Руси Желев Италия остава предпочитана дестинация за Руси Желев
Чете се за: 01:07 мин.
Левски привлече посрещача на Стяуа Светослав Иванов Левски привлече посрещача на Стяуа Светослав Иванов
Чете се за: 01:55 мин.
Димитър Каров в предаването "Зала на славата" Димитър Каров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:42 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Еуфорията от победата на DARA: Варна гледа „Bangaranga“ партито на входа на Морската градина Еуфорията от победата на DARA: Варна гледа „Bangaranga“ партито на входа на Морската градина
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Оставка в Молдова заради "Евровизия" Оставка в Молдова заради "Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
В Страсбург отличиха първите лауреати на Европейския орден за заслуги
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ