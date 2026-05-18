Италия остава предпочитана дестинация за Руси Желев

Световният вицешампион с България Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, като заменя Мачерата със спечелилия промоция в групата тим на Конад Реджо Емилия, пише регионалният вестник "Котидиано Спортиво".

Това ще е втори пореден сезон в Италия за бившия капитан на Берое, който е роден през 2001. Треньор на Конад и през новия сезон ще остане Томазо Дзани, който води тима при спечелването на плейофа срещу тима на Реджо Калабрия.

Руси Желев е посрещач, но в националния отбор на България на Световното първенство през миналата година бе използван на необичайната позиция либеро, когато отборът изпълняваше сервис и той бе полезен с играта си в защита. Той е син на президента на Берое Живко Желев, който ръководи и Националната волейболна лига.