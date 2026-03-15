Державата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Класата на Александър Николов доближи Лубе до полуфиналите в Италия

Българският национал отново показа на какво е способен и тимът от Трея докосва следващата фаза в плейофите на Суперлигата.

Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Александър Николов отново демонстрира какво може и доближи Кучине Лубе Чивитанова до полуфиналите в италианската волейболна Суперлига. Съставът на Джампаоло Мей подчини Итас Тренто с 3:0 (25:23, 25:14, 25:20) във втората четвъртфинална среща, изиграна в зала "Еуросуоле Форум".

По този начин българинът и неговите съотборници взеха още по-сериозно надмощие в серията и поведоха с 2:0 победи в първия кръг от елиминациите, който се играе до три успеха в пет мача. Преди началото на двубоя той получи наградата си за MVP на месец февруари в първенството.

Третата среща ще бъде на 18 март (сряда), когато Николов и компания ще имат визита на Тренто.


Домакините намериха сили за минимално предимство в откриващия гейм в неговия край го увеличиха, за да я затворят с 25:22. Втората част също се радваше на равностойно начало, но Лубе постигна обрат и впоследствие направи актива си доста солиден, с което наложиха волята си след 25:14.

Домакините поставиха силно начало и на третия гейм. Гостите показаха зъби и намалиха изоставането си, оставяйки си вратичка за обрат, но Лубе не допусна такъв и сложи край на интригата с 25:20.

Николов за пореден път се развихри и даде тон на победителите. Българският национал поведе колоната на реализаторите. Посрещачът финишира с 19 точки (получи наградата си за Най-полезен играч (MVP) за месец февруари в първенството.

Матио Ботоло последва българския си съотборник с 13 точки.

Жорди Рамон отговори за Тренто.

Много силен мач направи младежкият национал Жасмин Величков за Монца при загубата от лидера в редовния сезон Перуджа с 2:3 (25:22, 23:25, 25:21, 19:25, 11:15). Бившият играч на Берое завърши със 17 точки - 13 от атака, една блокада и три аса - най-много от всички на терена. Друг национал - Мартин Атанасов, не игра в срещата. Перуджа води в серията с 2:0. Следващите мачове са на 18 март.

#Италианска волейболна Суперлига 2025/2026 #ВК Итас Тренто #ВК Лубе Чивитанова # Александър Николов

