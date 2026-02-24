БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА и Нефтохимик откриха кръга в НВЛ с изразителни победи

Двата отбора делят третата и четвъртата позиция с по 12 победи и 4 загуби.

ВК ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА и Нефтохимик стартираха по шампионски 18-ия кръг в мъжката волейболна Суперлига, записвайки категорични победи с по 3:0 гейма.

В столицата „червените“ не оставиха съмнение в превъзходството си срещу Черно море и затвориха мача след 25:17, 25:21, 25:18. Единствено във втория гейм варненци успяха да поддържат интригата. След равностойна игра до 20:19 домакините натиснаха с три поредни точки, откъснаха се решително и поведоха с 2:0.

В третата част Черно море започна по-уверено и поведе с 8:4 и 9:6, но ЦСКА бързо възстанови равенството при 10:10. До края столичани контролираха събитията на терена и без излишна драма приключиха срещата при 25:18.

Най-резултатен за успеха бе Хамиш Хазелден с 15 точки, а Захари Згуров добави 13. За гостите от Варна Марсел Гиондон се отличи със 17 точки.

В Бургас Нефтохимик също показа стабилност и надигра Монтана с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) в зала „Бойчо Брънзов“.

Първият гейм бе най-оспорван, като гостите водеха с три точки при 17:14. Бургазлии обаче реагираха навреме, обърнаха резултата в ключовите разигравания и измъкнаха частта с 25:22.

В следващите два гейма домакините наложиха волята си рано – 14:7 във втория и 11:5 в третия – и до края не позволиха съперникът да се доближи в резултата.

Рикардо Жуниор реализира 13 точки за Нефтохимик, а Калоян Балабанов и Ади Османович добавиха по 12. За Монтана най-резултатен бе Кристиан Вълчак с 16 точки.

В класирането ЦСКА и Нефтохимик делят третата и четвъртата позиция с по 12 победи и 4 загуби.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Нефтохимик #ВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

