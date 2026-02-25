БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски и Локомотив Авиа постигнаха категорични победи в мъжкия волейболен елит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Оброз на мачовете от деня.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Шампионът на България по волейбол при мъжете и лидер и в момента в класирането Левски постигна лесна победа в 18-ия кръг над Славия. "Сините" се справиха със Славия за по-малко от час с 3:0 гейма и с 15 победи от 17 срещи оглавяват класирането.

С по 13 точки за Левски се отличиха Гордан Люцканов и германският диагонал Юлиан Вайзигк.

Локомотив Пловдив затвърди силната си форма и остава на 2-ата позиция в класирането, след като също си тръгна с чиста победа, но при гостуването на Пирин Разлог. Но това 3:0 не дойде никак лесно и в първия и третия гейм гостите трябваше да се потрудят доста, използвайки силен начален удар и здрава блокада. Кристиян Алексов и Жулиен Георгиев бяха най-резултатни за победителите с по 14 точки, а за пиринци Костадин Гаджанов и Мариян Наков отговориха с по 13.

Бургаският Дея Спорт победи директен съперник за първите пет в класирането, надделявайки с 3:1 над Берое у дома. Въпреки победата обаче, Дея Спорт остава на 6-о място, докато старозагорци са на 5-о.

#ВК Локомотив Авиа #ВК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Постигнахме изключително постижение за волейболното движение в България
Джанлоренцо Бленджини: Постигнахме изключително постижение за волейболното движение в България
Националният отбор на България по волейбол за мъже е Отбор на годината Националният отбор на България по волейбол за мъже е Отбор на годината
Чете се за: 01:25 мин.
Бенефисът на Теодор Салпаров ще се състои в началото на септември Бенефисът на Теодор Салпаров ще се състои в началото на септември
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА и Нефтохимик откриха кръга в НВЛ с изразителни победи ЦСКА и Нефтохимик откриха кръга в НВЛ с изразителни победи
Чете се за: 01:52 мин.
Георги Татаров премина в Галатасарай Георги Татаров премина в Галатасарай
Чете се за: 01:05 мин.
Алекс Николов: Интересът на отбора е над всичко, трябва да давам максимума от себе си Алекс Николов: Интересът на отбора е над всичко, трябва да давам максимума от себе си
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“ Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ