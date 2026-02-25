Левски и Локомотив Авиа постигнаха категорични победи в мъжкия волейболен елит

Шампионът на България по волейбол при мъжете и лидер и в момента в класирането Левски постигна лесна победа в 18-ия кръг над Славия. "Сините" се справиха със Славия за по-малко от час с 3:0 гейма и с 15 победи от 17 срещи оглавяват класирането.

С по 13 точки за Левски се отличиха Гордан Люцканов и германският диагонал Юлиан Вайзигк.

Локомотив Пловдив затвърди силната си форма и остава на 2-ата позиция в класирането, след като също си тръгна с чиста победа, но при гостуването на Пирин Разлог. Но това 3:0 не дойде никак лесно и в първия и третия гейм гостите трябваше да се потрудят доста, използвайки силен начален удар и здрава блокада. Кристиян Алексов и Жулиен Георгиев бяха най-резултатни за победителите с по 14 точки, а за пиринци Костадин Гаджанов и Мариян Наков отговориха с по 13.

Бургаският Дея Спорт победи директен съперник за първите пет в класирането, надделявайки с 3:1 над Берое у дома. Въпреки победата обаче, Дея Спорт остава на 6-о място, докато старозагорци са на 5-о.