Георги Татаров премина в Галатасарай

Волейболният национал на България Георги Татаров ще продължи кариерата си в Галатасарай, съобщиха от турския тим. Сделката е до края на сезона.

"Нашият клуб подписа договор с младия посрещач Георги Татаров, който е роден през 2003 година. Договорът е до края на сезона. Играчът, който започна кариерата си в ЦСКА, след това е играл за Алтекма, Нарбон Волей и Гротадзолина. Приветстваме Георги Татаров и му желаем всичко най-добро с червено-жълтия екип", написаха от Галатасарай.

След световното първенство, на което България спечели сребърните медали, Георги Татаров осъществи трансфер в италианския Гротадзолина, където игра от началото на сезона.

Галатасарай се намира на трето място в класирането на турското волейбол. Тимът отпадна от Шампионската лига, но продължава в турнира за Купата на ЦЕВ, където е на четвъртфиналите.