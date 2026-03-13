Кристина Гунчева и Волунтари загубиха тежко първия полуфинал за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният тим Волунтари 2005 претърпяха тежка загуба в първия полуфинален мач от втория по сила европейски клубен турнир по волейбол - Купата на CEV.

Волейболистките на треньора Джовани Капрара отстъпиха с 0:3 (14:25, 15:25, 19:25) при гостуването си на турския гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул). Срещата се игра пред около 1000 зрители в зала „Бурхан Фелек“.

Гунчева се появи като резерва в първите два гейма, а в третата част започна като титуляр за румънския тим.

Най-резултатна за Волунтари беше канадката Ханна Душесно, която реализира 15 точки (45% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане).

За домакините от Галатасарай Алексия Къруцашу отбеляза 17 точки (2 блока, 4 аса и 42% ефективност в атака), а Илкин Айдън добави 11 точки за успеха на турския отбор.

Реваншът между двата тима ще се играе на 18 март от 19:00 часа българско време в Румъния. За да запази шансове за класиране на финала, Волунтари трябва да спечели с 3:0 или 3:1, което би довело до решаващ "златен“ гейм.