БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 16:42 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 05:22 мин.
Чете се за: 03:42 мин.
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристина Гунчева и Волунтари загубиха тежко първия полуфинал за Купата на CEV

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Румънският тим отстъпи с 0:3 на Галатасарай, а реваншът е на 18 март

волейболната националка кристина гунчева играе вицешампиона германия
Слушай новината

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният тим Волунтари 2005 претърпяха тежка загуба в първия полуфинален мач от втория по сила европейски клубен турнир по волейбол - Купата на CEV.

Волейболистките на треньора Джовани Капрара отстъпиха с 0:3 (14:25, 15:25, 19:25) при гостуването си на турския гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул). Срещата се игра пред около 1000 зрители в зала „Бурхан Фелек“.

Гунчева се появи като резерва в първите два гейма, а в третата част започна като титуляр за румънския тим.

Най-резултатна за Волунтари беше канадката Ханна Душесно, която реализира 15 точки (45% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане).

За домакините от Галатасарай Алексия Къруцашу отбеляза 17 точки (2 блока, 4 аса и 42% ефективност в атака), а Илкин Айдън добави 11 точки за успеха на турския отбор.

Реваншът между двата тима ще се играе на 18 март от 19:00 часа българско време в Румъния. За да запази шансове за класиране на финала, Волунтари трябва да спечели с 3:0 или 3:1, което би довело до решаващ "златен“ гейм.

#Кристина Гунчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Европейски волейбол

Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Чете се за: 16:42 мин.
По света
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ