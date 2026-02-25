Джанлоренцо Бленджини: Постигнахме изключително постижение за волейболното движение в България

Треньор №1 на България за 2025-а година отличи работата на възпитаниците со - отбор №1 на България.
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини получи наградата за треньор на годината, а неговите възпитаници бяха отличени като отбор на 2025-а г.
Според него успехите, до голяма степен, се дължат на неговите състезатели.
"Изключително съм горд от това признание, което получихме. Това е изключително постижение за волейболното движение в България. Изключително съм горд, че съм част от това нещо. Благодаря на състезателите. Благодарение на техния труд стигнахме до тези награди. Благодаря и на българския народ, усещахме тяхната подкрепа. Важно е тези успехи да бъдат основата на бъдещо развитие", сподели той след церемонията.
Италианецът е горд и щастлив от представянето на българските национали.
"За нас е удоволствие, че се приближаваме до футбола, откъм популярност. Радваме се, че даваме нещо на тези хора. Важно е да имаме ясна визия за настоящето и бъдещето на отбора. Трябва всеки сезон да добавяме по един-двама млади състезатели. Радвам се, че има млади състезатели, които се представят на добро ниво. Доста от националите играят в силни първенства и това ме прави щастлив и горд. Не трябва да се задоволяваме с направеното до момента. Предстои ни много работа", допълни наставникът.
Специалистът посочи какви ще бъдат новите изпитания пред отбора.
"Да водиш млад отбор е предизвикателство. Има много препятствия, с които трябва да се съобразяваш. Сега ще се промени начина, по който нашите съперници ни възприемат. Вече не сме интересен млад отбор, който играе добре. Трябва да бъдем постоянни в работата. Ключове ще бъде, как ще понесем новата слава и как ще се справим с победите и загубите", завърши Бленджини.