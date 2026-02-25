Джанлоренцо Бленджини: Постигнахме изключително постижение за волейболното движение в България

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини получи наградата за треньор на годината, а неговите възпитаници бяха отличени като отбор на 2025-а г.

Според него успехите, до голяма степен, се дължат на неговите състезатели.

"Изключително съм горд от това признание, което получихме. Това е изключително постижение за волейболното движение в България. Изключително съм горд, че съм част от това нещо. Благодаря на състезателите. Благодарение на техния труд стигнахме до тези награди. Благодаря и на българския народ, усещахме тяхната подкрепа. Важно е тези успехи да бъдат основата на бъдещо развитие", сподели той след церемонията.

Италианецът е горд и щастлив от представянето на българските национали.

"За нас е удоволствие, че се приближаваме до футбола, откъм популярност. Радваме се, че даваме нещо на тези хора. Важно е да имаме ясна визия за настоящето и бъдещето на отбора. Трябва всеки сезон да добавяме по един-двама млади състезатели. Радвам се, че има млади състезатели, които се представят на добро ниво. Доста от националите играят в силни първенства и това ме прави щастлив и горд. Не трябва да се задоволяваме с направеното до момента. Предстои ни много работа", допълни наставникът.

Специалистът посочи какви ще бъдат новите изпитания пред отбора.