Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Алекс Грозданов и тимът му Богданка ЛУК (Люблин) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Четвъртфиналите са насрочени за периода 24 март - 2 април.

Алекс Грозданов и тимът му Богданка ЛУК (Люблин) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) продължават непобедени към четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол.

Селекцията на Стефан Антига надигра категорично Галатасарай ХДИ Истанбул с 3:0 (25:17, 25:21, 26:24) в шести мач от Група В на надпреварата.

Богданка има 15 точки (6 победи), турският гранд е трети със 7 точки (2 победи, 4 загуби) и продължава към втория по сила европейски турнир - Купата на CEV.

Алекс Грозданов завърши с 2 точки (1 блокада). Най-полезен за Богданка стана Уилфредо Леон с 20 точки (4 аса). За съперника Жан Патри записа 14 точки.

Четвъртфиналите са насрочени за периода 24 март - 2 април. Плейофите за определяне на съперниците на първенците в групите ще се проведат в периода 3-12 март.

