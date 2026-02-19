Алекс Николов изведе Кучине Лубе (Чивитанова) до успех за край на груповата фаза на Шампионската лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Спорт
Италианският тим записа драматична победа над полския Пройект Варшава и продължава директно към четвъртфиналите на Шампионската лига.

Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) завършиха груповата фаза на Шампионската лига с драматичен успех над полския Пройект Варшава. Мачът, игран пред над 2700 зрители в зала „Еуросуоле Форум“, завърши 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12) и осигури първото място в групата на италианския вицешампион.

Александър Николов бе лидер на терена с 26 точки, включително 1 ас и впечатляващи показатели в атаката и посрещането, и бе избран за MVP на мача.

Отлично представяне допълни Матиа Ботоло с 19 точки, 2 блока и 1 ас, което помогна Лубе да надделее в тайбрека.

Полският отбор не се предаде лесно – Бартош Беднож завърши с 20 точки, а Кевин Тили добави 16, но това не бе достатъчно за победа.

След успеха Лубе оглавява класирането в група Е с 16 точки (5 победи, 1 загуба) и продължава директно към четвъртфиналите на Шампионската лига.

Пройект Варшава завършва с 10 точки (3 победи, 3 загуби) и ще изчака резултата от последния мач между Монпелие и Льовен, за да разбере дали ще продължи в плейофите на Шампионската лига или ще участва в Купата на CEV.

