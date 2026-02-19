Алекс Николов изведе Кучине Лубе (Чивитанова) до успех за край на груповата фаза на Шампионската лига

Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) завършиха груповата фаза на Шампионската лига с драматичен успех над полския Пройект Варшава. Мачът, игран пред над 2700 зрители в зала „Еуросуоле Форум“, завърши 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12) и осигури първото място в групата на италианския вицешампион.

Александър Николов бе лидер на терена с 26 точки, включително 1 ас и впечатляващи показатели в атаката и посрещането, и бе избран за MVP на мача.

Отлично представяне допълни Матиа Ботоло с 19 точки, 2 блока и 1 ас, което помогна Лубе да надделее в тайбрека.

Полският отбор не се предаде лесно – Бартош Беднож завърши с 20 точки, а Кевин Тили добави 16, но това не бе достатъчно за победа.

След успеха Лубе оглавява класирането в група Е с 16 точки (5 победи, 1 загуба) и продължава директно към четвъртфиналите на Шампионската лига.

Пройект Варшава завършва с 10 точки (3 победи, 3 загуби) и ще изчака резултата от последния мач между Монпелие и Льовен, за да разбере дали ще продължи в плейофите на Шампионската лига или ще участва в Купата на CEV.