Алекс Грозданов и Богданка Люблин записаха инфарктна победа в Шампионската лига по волейбол

Тимът на Алекс Грозданов Богданка Люблин се наложи драматично над белгийския Кнак Рьозеларе в в мач от Група "В" на Шампионската лига по волейбол.

Полският отбор победи с 3:2 (22:25, 23:25, 27:25, 25:16, 15:13) след 2 часа и 15 минути игра.

Кнак Рьозеларе спечели първите два гейма и пропусна два мачбола в третия, който бе взет инфарктно от полския шампион с 27:25. Богданка бе по-убедителен в четвъртата част, давайки само 16 точки на опонента, след което в тайбрека успя да се наложи с 15:13 и да затвори мача в своя полза.

Победата е четвърта за тима на българския национал.

Алекс Грозданов завърши с 12 точки - 9 от атака и три блокади при четири грешки. Вилфредо Леон бе най-важен за тима от Люблин в решителните моменти с 26 точки. Базил Дермо отбеляза 27 за Рьозеларе, след които и три аса.

В следващия кръг Люблин среща Халкбанк (Анкара) с Матей Казийски и Цветан Соколов, на 12 февруари (четвъртък).