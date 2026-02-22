БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изумителен Алекс Николов с 34 точки при победа на Лубе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българинът бе над всички и имаше ключов принос в тайбрека.

солиден александър николов тъжен мач лубе
Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Слушай новината

Българският национал Александър Николов изигра блестящ мач и изведе Лубе Чивитанова до драматична победа с 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7) над Чистерна Волей в среща от 21-ия кръг на италианската Суперлига.

Николов бе над всички на терена и завърши с впечатляващите 34 точки, като имаше ключов принос в тайбрека, спечелен убедително от домакините. С 15 точки се отчете Ерик Льоепки, докато за гостите най-резултатен бе Томазо Барото с 29.

Успехът бе 12-и за сезона за Лубе, който заема шестото място в подреждането с 37 точки. Чистерна остава десети с 14 пункта.

В следващия кръг Николов и съотборниците му ще се изправят срещу Монца, където играят българите Мартин Атанасов и Жасмин Величков.

#Алекс Николов  #Лубе Чивитанова

