Алекс Николов: Интересът на отбора е над всичко, трябва да давам максимума от себе си

Александър Николов постави интереса на своя отбор Кучине Лубе (Чивитанова) пред индивидуалните призове. Той говори пред клубния сайт преди последното домакинство от редовния сезон срещу Веро Волей (Монца), в чийто състав са българите Мартин Атанасов и Жасмин Величков.

"На първо място винаги е интересът на отбора – победите на Лубе и точките, които ни осигуряват по-добро класиране и стабилна основа за бъдещето. Този мач няма значение за класирането в редовния сезон, но е важен, за да влезем с увереност във Финалната четворка за Суперкупата. Трябва да повишим нивото в основните елементи на играта", каза Николов.

"За мен би било прекрасно да затвърдя първото място сред реализаторите, но не трябва да се фиксирам върху това – трябва да давам максимума от себе си, както във всеки двубой", каза българинът.

Николов акцентира и върху силното представяне на Лубе у дома през последните два сезона:

„През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%.“

"Постигнах тези резултати с много хъс и желание за победа и няма причина да променям подхода си. През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%. Победата във Верона беше най-силният момент за мен този сезон. Ще се опитаме отново да им се противопоставим и в Суперкупата", допълни още той.