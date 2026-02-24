БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Алекс Николов: Интересът на отбора е над всичко, трябва да давам максимума от себе си

Спорт
Алекс Николов
Снимка: startphoto.bg
Александър Николов постави интереса на своя отбор Кучине Лубе (Чивитанова) пред индивидуалните призове. Той говори пред клубния сайт преди последното домакинство от редовния сезон срещу Веро Волей (Монца), в чийто състав са българите Мартин Атанасов и Жасмин Величков.

"На първо място винаги е интересът на отбора – победите на Лубе и точките, които ни осигуряват по-добро класиране и стабилна основа за бъдещето. Този мач няма значение за класирането в редовния сезон, но е важен, за да влезем с увереност във Финалната четворка за Суперкупата. Трябва да повишим нивото в основните елементи на играта", каза Николов.

"За мен би било прекрасно да затвърдя първото място сред реализаторите, но не трябва да се фиксирам върху това – трябва да давам максимума от себе си, както във всеки двубой", каза българинът.

Николов акцентира и върху силното представяне на Лубе у дома през последните два сезона:

„През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%.“

"Постигнах тези резултати с много хъс и желание за победа и няма причина да променям подхода си. През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%. Победата във Верона беше най-силният момент за мен този сезон. Ще се опитаме отново да им се противопоставим и в Суперкупата", допълни още той.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов #Александър Николов

