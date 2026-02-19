Отборът на Халкбанк с Казийски и Соколов в състава си не успя да премине групите на Шампионската лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Матей Казийски бе най-резултатен с 15 точки, но тимът му загуби от белгийския Кнак Рьозеларе с 1:3.

ВК Халкбанк - Матей Казийски, Цветан Соколов
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) отпаднаха от най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Радостин Стойчев тим отстъпи на Кнак Рьозеларе с 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 19:25) в среща от група В.

Халкбанк завърши четвърти във временното класиране с 4 точки (1 победа, 5 загуби), белгийският гранд е втори с 10 точки (3 победи, 3 загуби) и продължава към плейофите в битка за място на четвъртфиналите.

Матей Казийски бе най-резултатен с 15 точки (3 аса, 1 блокада). Цветан Соколов записа 9 точки (1 ас). Йоанди Леал добави 14 точки (1 ас, 2 блокади). За съперника Базил бе над всички с 30 точки (6 блокади), Оскар Еспеланд записа 22 точки (1 ас, 2 блокади).

#ВК Халкбанк Анкара #Матей Казийски #Цветан Соколов

