БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на "сините" коментира сблъсъка с ЦСКА тази вечер.

Николай Желязков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Левски София Николай Желязков заяви, че очаква с нетърпение мача с ЦСКА тази вечер. Той говори пред клубния сайт преди дербито с "червените", което започва в 19:00 ч. в зала "Христо Ботев".

"Има настроение в отбора, очакваме с нетърпение мача. Очаква ни тежка среща с класен състав. Логично е залата да е пълна с фенове, да има атмосфера на голям мач, което със сигурност е бонус за такъв тип срещи", каза специалистът.

Желязков коментира и развитието на двата отбора след дербито от първия полусезон.

"Мина доста време, двата отбора изиграха доста мачове. Срещата ще бъде сложна за нас, но ние имаме нашите силни волейболни страни, за да се опитаме да надделеем. Не мога да кажа кой ще е победителят, защото и двата отбора имат много качествени и стойностни състезатели, но ние имаме достатъчно аргументи, за да сме оптимисти", смята Желязков.

В зала "Христо Ботев" няма да се допуска агитка на Левски заради договорката между двата клуба и по съображения за сигурност.

"Сините" се борят за първо място в класирането в редовния сезон с вицешампиона Локомотив Авиа. За момента Левски е на втора позиция с 16 победи, 2 загуби и 46 точки. Волейболистите на ЦСКА са четвърти във временното класиране с 13 победи, 5 загуби и 39 точки. Междувременно стана ясно, че австралийският диагонал на "червените" Хеймиш Хейзълдън е получил контузия на глезена по време на тренировка. Играчът ще пропусне дербито с Левски и гостуването на Пирин в края на седмицата. Очаква се Хейзълдън да бъде готов за игра за началото на плейофите в първенството

#ВК Левски София #Николай Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Български волейбол

Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3
Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3
Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Чете се за: 01:30 мин.
Петко Петков в предаването "Зала на славата" Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:52 мин.
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ