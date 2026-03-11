Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав

Треньорът на Левски София Николай Желязков заяви, че очаква с нетърпение мача с ЦСКА тази вечер. Той говори пред клубния сайт преди дербито с "червените", което започва в 19:00 ч. в зала "Христо Ботев".

"Има настроение в отбора, очакваме с нетърпение мача. Очаква ни тежка среща с класен състав. Логично е залата да е пълна с фенове, да има атмосфера на голям мач, което със сигурност е бонус за такъв тип срещи", каза специалистът.

Желязков коментира и развитието на двата отбора след дербито от първия полусезон.

"Мина доста време, двата отбора изиграха доста мачове. Срещата ще бъде сложна за нас, но ние имаме нашите силни волейболни страни, за да се опитаме да надделеем. Не мога да кажа кой ще е победителят, защото и двата отбора имат много качествени и стойностни състезатели, но ние имаме достатъчно аргументи, за да сме оптимисти", смята Желязков.

В зала "Христо Ботев" няма да се допуска агитка на Левски заради договорката между двата клуба и по съображения за сигурност.

"Сините" се борят за първо място в класирането в редовния сезон с вицешампиона Локомотив Авиа. За момента Левски е на втора позиция с 16 победи, 2 загуби и 46 точки. Волейболистите на ЦСКА са четвърти във временното класиране с 13 победи, 5 загуби и 39 точки. Междувременно стана ясно, че австралийският диагонал на "червените" Хеймиш Хейзълдън е получил контузия на глезена по време на тренировка. Играчът ще пропусне дербито с Левски и гостуването на Пирин в края на седмицата. Очаква се Хейзълдън да бъде готов за игра за началото на плейофите в първенството