Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3

Миньор Перник приема ЦСКА в мач от последния 18-и кръг от редовния сезон в НВЛ за жени.

Перничанки посрещат "червените" като шести в класирането преди плейофната фаза. ЦСКА е на четвъртата позиция, след като допусна две поредни поражения от пловдивските Марица и Марица 2022.

В последния мач между двата отбора през декември, Миньор успя да измъкне победата от ЦСКА след петгеймова драма като гост.

Ще станем ли свидетели на реванш в зала "Борис Гюдеров" в четвъртък вечер, ще разберем от прякото предаване по БНТ 3, което стартира в 17:55 ч.