Локомотив Авиа със 17-а победа за сезона

Локомотив Авиа продължи силното си представяне в първенството на България по волейбол за мъже и записа 17-ата си победа през сезона. Пловдивчани се наложиха с 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:14) над Берое като домакини в среща от 21-вия кръг на шампионата.

Началото на мача беше равностойно и двата тима вървяха точка за точка до 18:18 в първия гейм. Тогава „черно-белите“ направиха решителна серия от пет поредни точки, която наклони везните в тяхна полза и им донесе успеха в частта с 25:19.

Сходен беше сценарият и във втория гейм. След оспорвана игра до 16:15 Локомотив постепенно наложи темпото си и започна да увеличава преднината. До края домакините позволиха на съперника да вземе едва три точки и затвориха частта при 25:18.

Третият гейм се оказа най-драматичен. Пловдивчани водеха с 12:8, но допуснаха обрат и се оказаха догонващи при 15:19. Въпреки това те успяха да се върнат в играта и дори стигнаха до две възможности да приключат мача при 24:22. Волейболистите на Берое обаче показаха характер, спасиха двата мачбола и след обрат спечелиха гейма с 26:24.

В четвъртата част Локомотив Авиа не остави съмнения кой ще излезе победител. Домакините поведоха рано с 9:4, увеличиха преднината до 16:8 и до края контролираха напълно събитията на игрището, за да затворят мача убедително с 25:14.

Най-резултатни за успеха на Локомотив бяха Димитър Дулчев и Тодор Вълчев, които реализираха по 19 точки. За Берое над всички беше Велизар Чернокожев с 18 точки.