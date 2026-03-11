БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Локомотив Авиа със 17-а победа за сезона

Спорт
Пловдивчани се наложиха с 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:14) над Берое.

Левски Локомотив Авиа
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив Авиа продължи силното си представяне в първенството на България по волейбол за мъже и записа 17-ата си победа през сезона. Пловдивчани се наложиха с 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:14) над Берое като домакини в среща от 21-вия кръг на шампионата.

Началото на мача беше равностойно и двата тима вървяха точка за точка до 18:18 в първия гейм. Тогава „черно-белите“ направиха решителна серия от пет поредни точки, която наклони везните в тяхна полза и им донесе успеха в частта с 25:19.

Сходен беше сценарият и във втория гейм. След оспорвана игра до 16:15 Локомотив постепенно наложи темпото си и започна да увеличава преднината. До края домакините позволиха на съперника да вземе едва три точки и затвориха частта при 25:18.

Третият гейм се оказа най-драматичен. Пловдивчани водеха с 12:8, но допуснаха обрат и се оказаха догонващи при 15:19. Въпреки това те успяха да се върнат в играта и дори стигнаха до две възможности да приключат мача при 24:22. Волейболистите на Берое обаче показаха характер, спасиха двата мачбола и след обрат спечелиха гейма с 26:24.

В четвъртата част Локомотив Авиа не остави съмнения кой ще излезе победител. Домакините поведоха рано с 9:4, увеличиха преднината до 16:8 и до края контролираха напълно събитията на игрището, за да затворят мача убедително с 25:14.

Най-резултатни за успеха на Локомотив бяха Димитър Дулчев и Тодор Вълчев, които реализираха по 19 точки. За Берое над всички беше Велизар Чернокожев с 18 точки.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Локомотив Авиа #ВК Берое Стара Загора

Левски победи ЦСКА с 3:0 в НВЛ
Левски победи ЦСКА с 3:0 в НВЛ
Волейбол: ЦСКА - Левски София (ГАЛЕРИЯ) Волейбол: ЦСКА - Левски София (ГАЛЕРИЯ)
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Очаква ни тежка среща с класен състав
Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3 Гледайте срещата Миньор Перник - ЦСКА в четвъртък по БНТ 3
Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство
Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
