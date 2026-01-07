БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Волейболистите до 18 г. продупчиха билета си за европейското в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Съставът на Мирослав Живков отказа Сърбия на финала на европейската квалифиакция в Подгорица.

Волейболистите до 18 г. продупчиха билета си за европейското в Италия
Слушай новината

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 18 години (родени след 1 януари 2009 и след това) се класира за европейското първенство 2026!

Тимът, воден от Мирослав Живков, победи Сърбия с 3:1 ( 25:21, 25:27, 25:23, 25: 13) на финала на европейската квалификация в Подгорица (Черна Гора).

С това малките ни „лъвчета“ взеха реванш от Западните ни съседи за драматичната загуба с 2:3 гейма в мача за първото място в група В на надпреварата. С постигнатия успех в този двубой те не само станаха първенец в турнира, но и спечелиха единствената директна квота за Евроволей 2026 в Италия.

Нашите момчета показаха характер, воля и огромно желание за крайния успех. Имаха водеща роля в по-голямата част от мача и показаха по-добри показатели и на отделните елементи. Особено превъзходството бе на блокада, където тимът ни записа 18 точки от този елемент срещу едва 8 за съперника. Сервисът ни тормозеше противниковото посрещане, макар и да не успяхме да запишем много директни точки. Нашите задоха максимума и заслужено спечелиха крайната победа за 99 минути игра.

В четвъртата част буквално сложиха опонента на колене. След първоначално равенство националите ни се откъснаха, а след серия от сервис на Никола Великов поведоха с 19:7. Това окончателно сломи съперника и той записа едва 13 точки в този гейм.

Реализатор за победата на България бе Никола Градинаров с 14 точки ( 1 ас). Адриан Ганев добави 13 точки ( 4 блока), толкова записа и Кристиан Косев ( 1 ас, 8 блока!).

#Български национален отбор по волейбол за юноши до 18 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Волейбол

Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ
Левски показа характер, но приключи за Купата на ЦЕВ
Ахметджан Ершимшек: Надявам се, че тази победа ще ни даде повече увереност Ахметджан Ершимшек: Надявам се, че тази победа ще ни даде повече увереност
Чете се за: 01:50 мин.
Нефтохимик 2010 загуби у дома от Макаби Тел Авив и отпадна от турнира "Чалъндж къп" Нефтохимик 2010 загуби у дома от Макаби Тел Авив и отпадна от турнира "Чалъндж къп"
Чете се за: 03:07 мин.
Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Чете се за: 02:47 мин.
Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен Алекс Николов ще пропусне гостуването на Льовен
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ