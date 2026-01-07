Волейболистите до 18 г. продупчиха билета си за европейското в Италия

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 18 години (родени след 1 януари 2009 и след това) се класира за европейското първенство 2026!

Тимът, воден от Мирослав Живков, победи Сърбия с 3:1 ( 25:21, 25:27, 25:23, 25: 13) на финала на европейската квалификация в Подгорица (Черна Гора).

С това малките ни „лъвчета“ взеха реванш от Западните ни съседи за драматичната загуба с 2:3 гейма в мача за първото място в група В на надпреварата. С постигнатия успех в този двубой те не само станаха първенец в турнира, но и спечелиха единствената директна квота за Евроволей 2026 в Италия.

Нашите момчета показаха характер, воля и огромно желание за крайния успех. Имаха водеща роля в по-голямата част от мача и показаха по-добри показатели и на отделните елементи. Особено превъзходството бе на блокада, където тимът ни записа 18 точки от този елемент срещу едва 8 за съперника. Сервисът ни тормозеше противниковото посрещане, макар и да не успяхме да запишем много директни точки. Нашите задоха максимума и заслужено спечелиха крайната победа за 99 минути игра.

В четвъртата част буквално сложиха опонента на колене. След първоначално равенство националите ни се откъснаха, а след серия от сервис на Никола Великов поведоха с 19:7. Това окончателно сломи съперника и той записа едва 13 точки в този гейм.

Реализатор за победата на България бе Никола Градинаров с 14 точки ( 1 ас). Адриан Ганев добави 13 точки ( 4 блока), толкова записа и Кристиан Косев ( 1 ас, 8 блока!).