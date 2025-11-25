Проведе се репетиция за запалване на Олимпийския огън

В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Поради прогнози за лошо време по време на официалната церемония в сряда, вече запаленият огън ще бъде запазен като резервен вариант.

Актрисата, играеща ролята на жрица, използва огледало, за да запали факела, насочвайки слънчевите лъчи към него. Олимпия е свещено място за древните гърци и церемонията символично свързва древния обичай с модерните игри. Организаторите имат готовност да проведат церемонията на закрито в археологическия музей при лоши метеорологични условия.

След кратка обиколка в Гърция, огънят ще измине над 12 000 км през всички 110 италиански провинции, преди да пристигне на стадион „Сан-Сиро“ в Милано на 6 февруари за откриващата церемония. Игрите в Милано-Кортина ще бъдат третите зимни игри в Италия и първите, разпределени официално между два града домакини. БНТ ще ви покаже на живо всичко най-интересно в игрите между 6 и 22 февруари.