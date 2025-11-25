БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проведе се репетиция за запалване на Олимпийския огън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Поради прогнози за лошо време по време на официалната церемония в сряда, вече запаленият огън ще бъде запазен като резервен вариант.

Актрисата, играеща ролята на жрица, използва огледало, за да запали факела, насочвайки слънчевите лъчи към него. Олимпия е свещено място за древните гърци и церемонията символично свързва древния обичай с модерните игри. Организаторите имат готовност да проведат церемонията на закрито в археологическия музей при лоши метеорологични условия.

След кратка обиколка в Гърция, огънят ще измине над 12 000 км през всички 110 италиански провинции, преди да пристигне на стадион „Сан-Сиро“ в Милано на 6 февруари за откриващата церемония. Игрите в Милано-Кортина ще бъдат третите зимни игри в Италия и първите, разпределени официално между два града домакини. БНТ ще ви покаже на живо всичко най-интересно в игрите между 6 и 22 февруари.

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
2
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
3
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
4
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
5
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Спорт

Радослав Янков и Тервел Замфиров ще опитат да спечелят още една квота за Олимпийските игри
Радослав Янков и Тервел Замфиров ще опитат да спечелят още една квота за Олимпийските игри
Постоянство в Топ 10 е приоритетът на Алберт Попов в новия сезон Постоянство в Топ 10 е приоритетът на Алберт Попов в новия сезон
Чете се за: 00:20 мин.
Челси – Барселона е най-чаканият сблъсък в петия кръг на Шампионската лига Челси – Барселона е най-чаканият сблъсък в петия кръг на Шампионската лига
Чете се за: 00:32 мин.
Лошото време премести запалването на олимпийския огън в музей Лошото време премести запалването на олимпийския огън в музей
Чете се за: 00:47 мин.
Италия спечели Купа „Дейвис“ за трети пореден път Италия спечели Купа „Дейвис“ за трети пореден път
Чете се за: 00:35 мин.
Ал-Насър записа девета поредна победа със задна ножица на Роналдо Ал-Насър записа девета поредна победа със задна ножица на Роналдо
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ