Коледен флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж

Феноменален флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж събира десетки хиляди гледания. Коен е известен с видеото си на „Bohemian Rhapsody“ на Queen, събрало над 500 милиона гледания в социалните мрежи.

В новия флашмоб участваха над 100 музиканти и имаше 3 слота за изпълнение. Публиката се потопи в 5 музикални картини, съчетаващи класика и поп, в нова версия на „Carol of the Bells“ – коледна песен, произлизаща от украинската народна песен „Щедрик“.

Кулминацията на шоуто отново беше появата на 11-годишния китарист Оли Пиърсън, звезда от „Британия търси талант“, който направи изпълнение, достойно за рок легенда. Феновете можеха да подкрепят артистите с доброволни дарения.