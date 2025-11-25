БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коледен флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Феноменален флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж събира десетки хиляди гледания. Коен е известен с видеото си на „Bohemian Rhapsody“ на Queen, събрало над 500 милиона гледания в социалните мрежи.

В новия флашмоб участваха над 100 музиканти и имаше 3 слота за изпълнение. Публиката се потопи в 5 музикални картини, съчетаващи класика и поп, в нова версия на „Carol of the Bells“ – коледна песен, произлизаща от украинската народна песен „Щедрик“.

Кулминацията на шоуто отново беше появата на 11-годишния китарист Оли Пиърсън, звезда от „Британия търси талант“, който направи изпълнение, достойно за рок легенда. Феновете можеха да подкрепят артистите с доброволни дарения.

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
2
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
3
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
4
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
5
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: По света

Предмети от колекцията на създателя на „Мъпетите“ ще се предлагат на търг
Предмети от колекцията на създателя на „Мъпетите“ ще се предлагат на търг
Новините 25.11.2025 г. Новините 25.11.2025 г.
Чете се за: 04:55 мин.
Златен часовник от „Титаник“ е продаден за рекордните 2,3 млн. долара Златен часовник от „Титаник“ е продаден за рекордните 2,3 млн. долара
Чете се за: 01:30 мин.
Забраната за социални мрежи в Австралия предизвиква противоречия Забраната за социални мрежи в Австралия предизвиква противоречия
Чете се за: 00:37 мин.
Вулканът Килауеа на Хаваите изригна отново Вулканът Килауеа на Хаваите изригна отново
Чете се за: 00:27 мин.
Хиляди хора са евакуирани заради наводнения в Южен Тайланд Хиляди хора са евакуирани заради наводнения в Южен Тайланд
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ