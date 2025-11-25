Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс

Българската бийтбокс звезда Александър Деянов – Skiller и партньорът му Макс Моровски – Максо спечелиха световното първенство по бийтбокс в Япония в категорията за двойки. Двамата впечатлиха публиката с нереален синхрон, скорост и звук.

Skiller не участва в състезания от години, но обучава и журира бийтбоксъри. Той участва и в театрални постановки, в които прави музиката и звуковите ефекти на живо.

Двамата с Максо подготвят съвместен албум и имат амбиции за още международни участия. На 13 декември предстои националното бийтбокс състезание в София, където сцената ще е за следващото поколение.