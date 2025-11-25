БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската федерация по волейбол награди легенди в спорта на специална галавечер

от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 03:42 мин.
Български волейбол
Вижте галерия от звездното събитие.

българската федерация волейбол награди легенди спорта специална галавечер
Снимка: Startphoto.bg
Българската федерация по волейбол (БФВ) проведе тържествената галавечер Заедно към върха. Специалното събитие в столичен хотел беше посветено на най-значимите постижения и личности, градящи историята и бъдещето на спорта у нас.

По време на церемонията бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

"Аз съм най-щастливият президент на спортна федерация в България през последните 5 години. Радвам се, че тук са легендите и треньорите на родния волейбол. Радвам се, че сме заедно. Надявам, се да и следващите години да имаме поведи за радости", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Бяха почетени и дългогодишни партньори на българския волейбол.

"Това е година, която ще се помни. Тя е най-успешната за българския волейбол. Момчета и момичета, които ни караха да плачем от радост на световните първенства. Показаха, че могат да бъдат сред най-силните в света. Трябва да благодарим на цялото ръководство на БФВ, която изгради успешен модел. Той трябва да бъде предоставен и на останалите федерации. Ползите за цялото общество са много. Радваме, се че България е домакин на Евро 2026 и че още от първия месец се продадоха 20 000 билета. пожелавам още по-успешна 2026 година", коментира президентът на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Сред наградените бяха една част от отбора на България от Москва 1980 (жени): Анка Узунова, Галина Станчева, Таня Гогова, Верка Стоянова, Цветана Божурина, Маргарита Миткова, Румяна Каишева.

Световните шампионки до 19 години бяха отличени чрез присъстващите състезателки: Виктория Нинова, Димана Иванова, Никол Окоро, Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Калина Венева, Симона Иванова и Стефани Дянкова.

Жените до 21 години останаха четвърти в света. От името на целия тим специалният приз беше получен от Елена Коларова, Бояна Боянова, Венеса Радева и Мария Магдалена Недялкова.

Треньорите Мартин Михайлов, Асен Методиев, Валери Банчев, Бригита Славова-Баджакова, Евелина Цветанова, Петя Венева, Лариса Китипова, Любомир Георгиев, Милена Стрезова, Атанаска Никифорова, и Деян Боюклиев също бяха отличени с награди.

Легендите във волейбола от миналото Димитър Златанов, Димитър Димитров, Каспар Симеонов, Петко Петков, Митко Тодоров, Стефан Димитров, Цано Цанов, Стоян Гунчев и Христо Илиев получиха призове.

Повече по темата ще откриете в репортажа на Мартин Гошев.

Снимки: Startphoto

