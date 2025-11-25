БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Запази

Камионът-убиец няколко пъти е напускал паркинга, на който е пазен като доказателство

търсене справедливост сияна бъдат разпитани призованите свидетели
Слушай новината

Подсъдимият по делото за катастрофата, при която загина Сияна – Георги Александров заяви пред съда, че ще даде обяснения след изслушването на автотехническата експертиза и пред автоекспертите.

На днешното съдебно заседание станаха известни скандални факти за съхранението на камиона, причинил катастрофата. Оказа се, че товарът не е бил задържан, а камиона и ремаркето са напускали паркинга, където са на отговорно пазене няколко пъти.

Какво значение има това, че влекачът и ремаркето са напускали паркинга, където се съхраняват след катастрофата?

Камионът би следвало да е веществено доказателство и да бъде запазен във вид максимално близък до състоянието му след катастрофата и да бъде на разположение на съда, за да може при необходимост да се направят допълнителни експертни изследвания, за да се установи обективната истина.

Товарът на камиона и начинът на неговото разпределение също са от значение за поведението на товарната композиция на пътя.

Оказа се, обаче, че товарът въобще не е описван като доказателство, освободен е, забележете, с телефонно обаждане още в часовете след катастрофата и собствениците на фирмата превозвач са го получили на следващия ден.

Собственик на фирма за Пътна помощ и голям паркинг в Луковит свидетелства, че негов познат го уведомил за тежката катастрофа и отишъл веднага на мястото на инцидента. Неписано правило било, понеже е първи сред конкуренцията, той да получи правото да изтегли от мястото катастрофиралите коли до свой паркинг, на който да ги съхранява.

Свидетелят твърди още, че по време на огледа разследващия се обадил на прокурор и го уведомил, че товарът няма да се задържа и може да го предаде на превозвача.

Така ден по-късно, без да се получи разрешение от разследващите, влекачът и ремаркето на собствен ход са закарани до завод за хартия, където товарът е претоварен на друг камион.

Николай Попов, баща на Сияна:
Тирът си е управляван от собствениците, разкарван напред-назад, докато ние от колата на дядото на Сияна не можем да вземем един лист хартия, защото е под строга охрана, а този камион се разхожда както си иска, той и до момента не е задържан, с протокола за оглед на местопроизшествието се изземат веществените доказателства, този камион липсва, само пише, че е закаран на паркинг.

Камионът и ремаркето са напускали паркинга за отговорно съхранение, дори и за да минат на годишен технически преглед. Пред съда стана ясно още, че следственият експеримент е правен с празното ремарке, но с друг влекач и други гуми. Според свидетеля рулата с хартия били разместени.

При претоварването не видял, дали има и друг товар.

Николай Попов, баща на Сияна:
Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство, как може 8 месеца никой да не го пита какво е имало в този камион, какво е возил, какво е правил във Видин два дни преди да убие Сияна, след като е трябвало да почива само 24 часа, какъв е бил маршрутът му, какво се крие зад цялата тази история?

GPS данни за движението в престоя на камиона не са приложени по делото. Пред съдебната палата в Плевен отново се събраха на протест заради бавното гледане на делата за жертви във войната по пътищата. Дойде и Саня Христова с вече 23 годишния си внук Любчо.

Родителите на Любчо са прегазени на пешеходна пътека, когато майка му била бременна в 8-мия месец с него. Лекарите го израждат преждевременно и той по чудо оцелява.

Саня Христова:
Виновните вече са си излежали и са забравили.

Каква присъда получиха?

Осем години за двойно убийство на бременна и да... Така е, това е положението.

Присъдата идва след осем години дела, за да се докаже, че родителите на Любчо са прегазени на пешеходна пътека.

Саня Христова:
Написал до не знам кой съд, след като му дадоха 12 години, че не бил особено тежък случай и била несправедлива присъдата.

И съдът приел, че причиняването на смъртта на двамата родители на Любчо, както и трайното увреждане на още нероденото момче, не са особено тежък случай и намалява присъдата на 8 години.

#Сияна #доказателства #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Сигурност и правосъдие

ВКС одобри списък с 12 съдии за избрр кой ще разследва главния прокурор и заместниците му
ВКС одобри списък с 12 съдии за избрр кой ще разследва главния прокурор и заместниците му
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разкарват го напред-назад Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разкарват го напред-назад
Чете се за: 02:25 мин.
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:50 мин.
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС "Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС
Чете се за: 03:32 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ) Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ