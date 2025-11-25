Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна

Подсъдимият по делото за катастрофата, при която загина Сияна – Георги Александров заяви пред съда, че ще даде обяснения след изслушването на автотехническата експертиза и пред автоекспертите.

На днешното съдебно заседание станаха известни скандални факти за съхранението на камиона, причинил катастрофата. Оказа се, че товарът не е бил задържан, а камиона и ремаркето са напускали паркинга, където са на отговорно пазене няколко пъти.

Какво значение има това, че влекачът и ремаркето са напускали паркинга, където се съхраняват след катастрофата?

Камионът би следвало да е веществено доказателство и да бъде запазен във вид максимално близък до състоянието му след катастрофата и да бъде на разположение на съда, за да може при необходимост да се направят допълнителни експертни изследвания, за да се установи обективната истина.

Товарът на камиона и начинът на неговото разпределение също са от значение за поведението на товарната композиция на пътя.

Оказа се, обаче, че товарът въобще не е описван като доказателство, освободен е, забележете, с телефонно обаждане още в часовете след катастрофата и собствениците на фирмата превозвач са го получили на следващия ден.

Собственик на фирма за Пътна помощ и голям паркинг в Луковит свидетелства, че негов познат го уведомил за тежката катастрофа и отишъл веднага на мястото на инцидента. Неписано правило било, понеже е първи сред конкуренцията, той да получи правото да изтегли от мястото катастрофиралите коли до свой паркинг, на който да ги съхранява.

Свидетелят твърди още, че по време на огледа разследващия се обадил на прокурор и го уведомил, че товарът няма да се задържа и може да го предаде на превозвача.

Така ден по-късно, без да се получи разрешение от разследващите, влекачът и ремаркето на собствен ход са закарани до завод за хартия, където товарът е претоварен на друг камион.



Николай Попов, баща на Сияна:

Тирът си е управляван от собствениците, разкарван напред-назад, докато ние от колата на дядото на Сияна не можем да вземем един лист хартия, защото е под строга охрана, а този камион се разхожда както си иска, той и до момента не е задържан, с протокола за оглед на местопроизшествието се изземат веществените доказателства, този камион липсва, само пише, че е закаран на паркинг.

Камионът и ремаркето са напускали паркинга за отговорно съхранение, дори и за да минат на годишен технически преглед. Пред съда стана ясно още, че следственият експеримент е правен с празното ремарке, но с друг влекач и други гуми. Според свидетеля рулата с хартия били разместени.

При претоварването не видял, дали има и друг товар.

Николай Попов, баща на Сияна:

Къде е ГДБОП, къде е вътрешното министерство, как може 8 месеца никой да не го пита какво е имало в този камион, какво е возил, какво е правил във Видин два дни преди да убие Сияна, след като е трябвало да почива само 24 часа, какъв е бил маршрутът му, какво се крие зад цялата тази история?

GPS данни за движението в престоя на камиона не са приложени по делото. Пред съдебната палата в Плевен отново се събраха на протест заради бавното гледане на делата за жертви във войната по пътищата. Дойде и Саня Христова с вече 23 годишния си внук Любчо.

Родителите на Любчо са прегазени на пешеходна пътека, когато майка му била бременна в 8-мия месец с него. Лекарите го израждат преждевременно и той по чудо оцелява.

Саня Христова:

Виновните вече са си излежали и са забравили.

Каква присъда получиха?

Осем години за двойно убийство на бременна и да... Така е, това е положението.

Присъдата идва след осем години дела, за да се докаже, че родителите на Любчо са прегазени на пешеходна пътека.

Саня Христова:

Написал до не знам кой съд, след като му дадоха 12 години, че не бил особено тежък случай и била несправедлива присъдата.

И съдът приел, че причиняването на смъртта на двамата родители на Любчо, както и трайното увреждане на още нероденото момче, не са особено тежък случай и намалява присъдата на 8 години.