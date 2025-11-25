"Носим си белезите, животът може да бъде различен": Една от три жени е жертва на насилие

Една от три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН. През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си. Тази година на фокус в кампанията на ООН е и дигиталното насилие. През какво преминават засегнатите и какъв е пътят след насилието?

Маги Назер познава от първо лице кошмара, наречен домашно насилие. Сблъсква се с него в ранна детска възраст.

"Аз съм отраснала в семейство с дългогодишно домашно насилие. Било е насочено и към майка ми, и към мен и брат ми. Дълги години живях с въздействието на това, което бях проживяла в детските си години. И това водеше неколкократно да попадна във връзки с партньори, където също имаше насилие и това е нещо доста често срещано сред преживелите домашно насилие", разказа тя.

След преживяното Маги търси начин да излезе от клопката и да намери път към здравословните взаимоотношения. Дълъг път в търсене на емоционално възстановяване.

"Не е нещо, което може е така да се случи от раз. И е изключително важно на среща си да имаме правилните хора, инструменти, които да ни помогнат да превъзмогнем това, което сме преживели", сподели Маги.

Преди 7 години основава фондации и подава ръка за подкрепа и на други. И до днес се опитва да пребори страха и стигмата, която битува особено в малките населени места.

"Вярвам, че е изключително важно да си дадем сметка какво ни се случва и че не сме закотвени в тази ситуация. Да излезем извън ролята на жертва, да погледнем на това, което ни се случва през призмата на това какво всъщност мога да направя. Да покажем на хората, с които работим какъв е пътят напред. На първо място да си го представят. Да си представят, че това, което им предстои, може да бъде много по-различно от това, до което са се докосвали до сега, да избират какъв да бъде живота им".

Маги вярва, че ключът към излекуване на травмите е любовта.

"Това, което сме преживели, може да се превърне в сила, когато сме си позволили да преминем през него по осъзнат начин, да не позволяваме страхът да ни окове."

Михаела Ангелова днес държи надеждата жива и гордо се нарича "жена-сървайвър" - оцеляла от ужаса на тормоза и надмогнала страха.

"Преди вече 7 години приключих връзка, в която имаше токсични взаимоотношения, психически тормоз. От тази връзка имам една прекрасна дъщеря на 7 години. Гордо се представям като "жена-сървайвър". Бяхме 10 години почти заедно. Последната година и половина беше вече сериозният турмоз. Бременна бях и се изнесох оттам. Но, разбира се, от такава връзка трудно се излиза. Тоест, ти физически можеш да се изнесеш, но контрола продължава по-дълго време", разказа Михаела.

От 5 години Михела се бори за чуждото щастие. А мисията ѝ е да върне усмивката на поне едно женско лице.

"Наистина, изключително важно е да не се оставяме сами докато минаваме през пътя, този преход на хаоса. Моят опит беше това да се изправя срещу своя собствен страх и да го опитомя и да продължа живота си. Аз си задавах въпроса какво за мен означава семейство. Защото много често близки около мене, приятели, познати ми казваха, ама това дете не може да не расте в семейство. И аз си казах, ами, добре, за мене какво означава семейство? Означава пространство, в което имаш защитеност, любов, грижа, внимание. И ако това не може да го създадат трима, то може да се създаде и от двама или от един дори. И това ми даде силата да си кажа, ами, аз искам да създам истинско възприятие за семейство, каквото аз го намирам за правилно, да го създам за своята дъщеря."

Михела казва, че така наречените "жени-сървайвър" носят промяна и сила.