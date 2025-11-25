Ректорът на СУ: Без обич и смирение е невъзможно да поемеш по трудния път на познанието

В Деня на свети Климент Охридски Софийският университет отбеляза своя патронен празник за 137-и път. Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на патрона, раздадени бяха стипендии и награди.

Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ "св. Климент Охридски": Без обич и без смирение е невъзможно да поемеш по трудния път на познанието и още по-невъзможно е да поведеш след себе си хиляди нови ученици и последователи. Без обич и без смирение не можеш да имаш силата не само да останеш верен на делото на своите първоучители, но и да имаш куража да го надградиш и развиеш."

Снимки: БТА

Бойко Василев, член на настоятелството на Софийския университет и водещ на "Панорама" по БНТ: "Днес стоим изправени пред поредната комуникационна революция, изкуственият интелект, която ни се струва мощна, силна, променяща, но едновременно с това тя е огледало, което можем да видим какво сме ние и какво е човекът."

