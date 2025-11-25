БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
Снимка: ДПС
Слушай новината

На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. И като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре. Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

"Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт - кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход - да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората", казва Пеевски.

"Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за “Ново начало за развитие на регионите”, така и в Народното събрание и изпълнителната власт", допълва той.

#"ДПС - Ново начало" #кметове #местни данъци и такси #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Политика

Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони
Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. Капиталът на „Напоителни системи“ ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв.
Чете се за: 00:52 мин.
Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите
Чете се за: 01:30 мин.
Стартира избора на нов европейски прокурор от България Стартира избора на нов европейски прокурор от България
Чете се за: 02:15 мин.
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв. "Слатина" раздават чували Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв. "Слатина" раздават чували
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ