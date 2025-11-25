БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Малко след 22:00 часа снощи камион се е ударил челно в лек автомобил

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жестока катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. Захаридово. Сигналът е получен в полицията около 22:10 ч.

Според предварителната информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен водач, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота.

Шофьорът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

снимки: Антоанета Андреева, БНТ

#тежка катастрофа в Пловдив #загинали в катастрофа

