Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?

В Скопие беше извършено вербално и физическо нападение срещу журналиста и дългогодишен активист на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев. В "Денят започва" той каза, че е добре и става дума само за накърненото достойнство. По думите му, това беше очаквана атака и тя е факт.

"Дълго време се вижда една ненавист към всички, които се занимават с българската кауза в Република Северна Македония, които проявяват своите етнически национални чувства и своята привързаност към България. Това може да го видите навсякъде. Има някой, който гледа с омраза, което е продукт не на лични отношения, а продукт на политика, която се буди синхронно през последните няколкостотин години в РСМ и която през последните 15 години достигна своят връх на нетърпимост към почти всичко друго, но най-вече към българите в Северна Македония", каза Перев.

Той смята, че ще има само формално разследване на властите в Скопие на този случай на агресия:

"Но как ще завърши това… научени сме от примерите, от случая с културния център в Битоля, случаят с Пендиков и други случаи, в които са били застрашени човешките права на хората или отношението към някои организации с българско самочувствие. Така, че някаква сериозна реакция не се очаква."

Владимир Перев смята, че този случай бързо ще бъде забравен, защото ще дойдат нови проблеми, нови недоизказаности в отношенията Скопие - София:

"Тук става въпрос за един междудържавен проблем, едни междудържавни отношения. Отношенията, в които трябва да бъдат активни са министерствата за външните работи, парламентите на държавите, правителствата, преди всичко с техните контакти. Един човек не може да направи нищо. Ние всички трябва да се трудим за едно обществено разрешение на проблема."

Журналистът не знае кой е нападател, никога не го е виждал и няма информация дали е бил издирван от властите в Скопие.

Вижте целия разговор във видеото