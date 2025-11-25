БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Скопие беше извършено вербално и физическо нападение срещу журналиста и дългогодишен активист на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев. В "Денят започва" той каза, че е добре и става дума само за накърненото достойнство. По думите му, това беше очаквана атака и тя е факт.

"Дълго време се вижда една ненавист към всички, които се занимават с българската кауза в Република Северна Македония, които проявяват своите етнически национални чувства и своята привързаност към България. Това може да го видите навсякъде. Има някой, който гледа с омраза, което е продукт не на лични отношения, а продукт на политика, която се буди синхронно през последните няколкостотин години в РСМ и която през последните 15 години достигна своят връх на нетърпимост към почти всичко друго, но най-вече към българите в Северна Македония", каза Перев.

Той смята, че ще има само формално разследване на властите в Скопие на този случай на агресия:

"Но как ще завърши това… научени сме от примерите, от случая с културния център в Битоля, случаят с Пендиков и други случаи, в които са били застрашени човешките права на хората или отношението към някои организации с българско самочувствие. Така, че някаква сериозна реакция не се очаква."

Владимир Перев смята, че този случай бързо ще бъде забравен, защото ще дойдат нови проблеми, нови недоизказаности в отношенията Скопие - София:

"Тук става въпрос за един междудържавен проблем, едни междудържавни отношения. Отношенията, в които трябва да бъдат активни са министерствата за външните работи, парламентите на държавите, правителствата, преди всичко с техните контакти. Един човек не може да направи нищо. Ние всички трябва да се трудим за едно обществено разрешение на проблема."

Журналистът не знае кой е нападател, никога не го е виждал и няма информация дали е бил издирван от властите в Скопие.

Вижте целия разговор във видеото

#нападение в Скопие #Република Северна Македония #Владимир Перев #агресия

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Балкани

Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Какви са очакванията на сърбите за членството им в ЕС Какви са очакванията на сърбите за членството им в ЕС
Чете се за: 04:40 мин.
28 млн. динара обезщетение за семейството на жертва от срутването на гарата в Нови Сад 28 млн. динара обезщетение за семейството на жертва от срутването на гарата в Нови Сад
Чете се за: 01:25 мин.
Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска
Чете се за: 03:27 мин.
Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 01:50 мин.
Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията? Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са мотивите за агресията?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ