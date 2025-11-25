София е домакин на финансова конференция за еврозоната
Чете се за: 00:25 мин.
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Финансова конференция под мотото "Еврозоната: Уравнения и решения" 2025 ще се проведе днес в София.
На събитието ще участват водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионно-осигурителния и ритейл секторa.
По време на финансовия форум ще се обсъдят реалните предизвикателства и възможностите пред икономиката на страната по пътя към еврозоната.