БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

София е домакин на финансова конференция за еврозоната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:25 мин.
Запази
София е домакин на финансова конференция за еврозоната
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Финансова конференция под мотото "Еврозоната: Уравнения и решения" 2025 ще се проведе днес в София.

На събитието ще участват водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионно-осигурителния и ритейл секторa.

По време на финансовия форум ще се обсъдят реалните предизвикателства и възможностите пред икономиката на страната по пътя към еврозоната.

#България и еврозоната

Водещи новини

Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ