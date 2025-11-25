Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен

Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Очаква се в Окръжния съд в Плевен днес да бъдат разпитани поредните свидетели по процеса. Предстои да бъдат изслушани и 5 вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза, която е съществена за решаването на делото. Според него адвокат Явор Нотев, който защитава обвиняемия и вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков са в тесни служебни и приятелски отношения.

За това Николай Попов, заяви, че ще поиска нова експертиза и отвеждането на проф. Карапетков по делото. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци.