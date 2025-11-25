БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: Николай Попов/Фейсбук
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Очаква се в Окръжния съд в Плевен днес да бъдат разпитани поредните свидетели по процеса. Предстои да бъдат изслушани и 5 вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза, която е съществена за решаването на делото. Според него адвокат Явор Нотев, който защитава обвиняемия и вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков са в тесни служебни и приятелски отношения.

За това Николай Попов, заяви, че ще поиска нова експертиза и отвеждането на проф. Карапетков по делото. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци.

#делото "Сияна" #Окръжен съд Плевен #Николай Попов

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
4
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
6
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Сигурност и правосъдие

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС "Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС
Чете се за: 03:32 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото
Чете се за: 00:37 мин.
Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града
Чете се за: 01:07 мин.
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
Чете се за: 01:15 мин.
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Второ заседание по делото за пожара в Кочани Второ заседание по делото за пожара в Кочани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ