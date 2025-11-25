БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъглива утрин и затопляне през деня

У нас
Над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност, а над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В сутрешните часове на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 15 - 16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2 - 3 бала.

