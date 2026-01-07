БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежи и застудяване в близките дни

валежи застудяване близките дни
Минималните температури в сряда ще са между 0° и 14°, в София - около 5°, а максималните - между 2° и 18°, в София - около 11°.

Ще бъде предимно облачно. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но в Дунавската равнина със силен вятър от запад-северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух.

Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15° до 17°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

В четвъртък, с преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, а с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 2° в северозападните до 13° - 14° в югоизточните райони.

През нощта срещу петък валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса, в петък и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - между 2° и 7°.

През нощта срещу събота се очакват валежи от сняг. Ще вали и през почивните дни. В събота в по-голямата част от Западна и Централна България валежите ще са от сняг, в източните и крайните южни райони - от дъжд, а в неделя - в цялата страна ще са от сняг. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Минималните температури слабо ще се повишат, но максималните ще се понижават.

#прогноза за времето

