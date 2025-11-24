Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач

Мъжкият ни тим по баскетбол започна подготовката си за предстоящия мач с Армения. Националите стартират предквалификациите за Евробаскет на 27 ноември в "Арена Ботевград".

Дий Бост се завръща в състава на България. Гардът пристигна преди часове от Бразилия.

"Очаквам да победим. Върнах се в отбора за да играя, да се конкурирам и да се опитвам да спечеля всеки мач. Без Везенков ще е различно. С него винаги е по-добре", коментира пред БНТ той.

"Играем срещу Армения. Не съм много запознат с отбора. Но, както казах, трябва да се постараем да спечелим", добави Дий Бост.

Вижте репортажа във видеото!