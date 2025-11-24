БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Американецът се завръща в състава на България. Гардът пристигна преди часове от Бразилия и започна подготовка с отбора преди мача с Армения.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мъжкият ни тим по баскетбол започна подготовката си за предстоящия мач с Армения. Националите стартират предквалификациите за Евробаскет на 27 ноември в "Арена Ботевград".

Дий Бост се завръща в състава на България. Гардът пристигна преди часове от Бразилия.

"Очаквам да победим. Върнах се в отбора за да играя, да се конкурирам и да се опитвам да спечеля всеки мач. Без Везенков ще е различно. С него винаги е по-добре", коментира пред БНТ той.

"Играем срещу Армения. Не съм много запознат с отбора. Но, както казах, трябва да се постараем да спечелим", добави Дий Бост.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Вече е ясно, че Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и...
Чете се за: 02:07 мин.
Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения
Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения
Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.
Чете се за: 01:20 мин.
#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Мъжки национален отбор по баскетбол #Дий Бост

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
3
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
4
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
5
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
6
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Баскетбол

Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Любомир Минчев: Везенков и Васов няма да могат да играят за България срещу Армения Любомир Минчев: Везенков и Васов няма да могат да играят за България срещу Армения
Чете се за: 04:40 мин.
Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет
Чете се за: 00:52 мин.
Таня Гатева: Победата е много изстрадана, но сладка и хубава Таня Гатева: Победата е много изстрадана, но сладка и хубава
Чете се за: 02:15 мин.
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027 Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:27 мин.
Таня Гатева: Още не сме си свършили работата Таня Гатева: Още не сме си свършили работата
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ