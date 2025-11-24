"Климатът - горещата истина": Защо разходките на мечки в села и градове вече не са изключение

Срещите на мечки и хора зачестиха. Нощните им разходки по улиците на села и градове също вече не са изключение. Наложи се държавата да въведе нов протокол за действие при навлизане на мечки в населени места. Оказва се, че климатичните промени променят и поведението на мечките.

Между 70% и 90% от храната на мечките в България е растителна. Топла зима, сухи лета и слани през пролетта обричат животните на глад.

Александър Дуцов, WWF: Нямаше нито джанки, нито диви череши, нито ягоди, нито бук - нищо. Това води до един недостиг на храна и кара много голяма част от животните да търсят нa други места, за да могат да оцеляват.

Придвижвайки се към нови територии мечките минават край населените места. Отворени контейнери, сметища и остатъци от храна силно ги привличат и те бързо свикват с леснодостъпната храна.

Александър Дуцов, WWF: Търсят кофи за боклук, които са недобре обезопасени, необезопасени кошери, необезопасени домашни животни. Истината е, че заради развитието на земеделието и на инфраструктурата ние сме ги оградили в едни много малки площи и те на практика няма къде да отидат, за да намерят алтернативни източници на храна.

В природата всичко е свързано. Мечките разчитат на богата храна през есента, за да натрупат достатъчно мазнини и на студена зима - за да спят в бърлогите си и да пестят енергия. Ако зимата обаче е топла, те не заспиват и продължават да търсят храна.

В Парка за мечки в Белица ритъмът е по-различен. През есента 17-те обитатели, повечето бивши танцуващи мечки, си почиват, хапват обилно и трупат мазнини. Десет от тях вече спят. Още в началото на ноември първа се оттегли Мима. Последваха я Ива и Станди.

Вили Тричкова, Парк за мечки - Белица: Рекорд при нас за зимния сън е 166 дни. Това са близо пет месеца и петнадесет дена. В природата те спят само два-три месеца, най-студените месеци, даже дори месец, когато има сняг, но тук сме радостни, че мечките са спокойни, че заспиват.

Най-новите и игриви обитатели в парка – седемгодишните Фрол и Фросия, спасени от зоопарк в Украйна, са тук от месец. Много енергични и любопитни, те също се подготвят за зимен сън.

Вили Тричкова, Парк за мечки - Белица: Адаптират се изключително добре. Това е причината да очакваме да заспят зимен сън.

През есента мечките в парка хапват по 20 килограма храна на ден. Но тези в дивата природа са принудени да изминават големи разстояния, за да си я набавят. Според природозащитните бъдещи конфликти между мечки и хора ще бъдат предотвратени с превенция.

Александър Дуцов, WWF: Предлагаме много атрактивни за тях условия, така че е много важно да ги държим далеч от нас. Нашите съседи отдавна работят със специални контейнери за смет, които са защитени, т.е. мечките, не могат да вземат храна от тях. Ограждат с електропастири своите кошери, домашни животни, така че да ги предпазят от евентуални нападения.

Кафявата мечка е защитен вид в България. Появата ѝ край домовете на хората е предупреждение, че природата се променя по-бързо, отколкото успяваме да реагираме.