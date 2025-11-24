БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван Рилски“ пред сериозно изпитание

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Въпреки усилията за привличане на медицински кадри, в няколко отделения позициите остават незаети

Проблемът с липсата на лекари у нас поставя редица болници пред сериозно изпитание. Една от най-засегнатите е Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград. Тя вече месеци наред работи без достатъчно лекари.

Въпреки усилията за привличане на медицински кадри, в няколко отделения позициите остават незаети. В болницата липсват специализанти по акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, инфекциозни болести, психиатрия.

Хората в Разград се притесняват, че недостигът на лекари може да ги остави без адекватно лечение. Ако кризата се задълбочи, пациентите от региона ще бъдат принудени да търсят помощ в Търговище, Шумен или Исперих.

Абибе: „За мен това е недопустимо. Един областен град да няма болница... Ще е много, много лошо за гражданите и за хората от околните села.“

„Много по-трудно става за хората, които всеки ден ходят на лечение.“

„И за тях е просто убийствено.“

Себля: „Страхуваме се. Все пак сме хора. Никой не знае — в момента ходиш, след две минути не знаеш какво ще стане.“

Ивелин: „Ако затворят… много лошо.Хората трябва да ходят да се спасяват поединично.“

Себля: „Не останаха доктори. А младите не искат да останат в България. Защото е ниско заплащането.“

Според разградчани най-големият проблем е, че младите медици търсят по-високо заплащане и по-добри условия на труд, затова се надяват държавата да се намеси, за да задържи специалистите у нас.

Михаил: „Трябва да се помисли… няма кой да помисли, освен държавата.“
„Имаше доста стажанти, но след обучението им… не знам колко ще останат в Разград.“
„Много хубаво би било да останат, но всеки иска по-добри условия.“

Ръководството на болницата отказа да коментира ситуацията с кадровите проблеми в лечебното заведение. Оттам уверяват, че до затваряне на лечебното заведение няма да се стигне.

От здравното министерство отговориха за БНТ, че лечебното заведение няма просрочени финансови задължения. Недостигът на медицински кадри могат да компенсират с проекта за специализанти. На всеки един от тях се предоставя финансов стимул в размер на 2,5 минимални работни заплати допълнително към месечното им възнаграждение.

