Осми световен рекорд за Катерина Садурска

Нов световен рекорд за жени за дълбочинно гмуркане беше поставен от украинката Катерина Садурска. Тя се спусна на дълбочина от 86 метра без помощни средства.



Дисциплината, в която не се използват допълнителни тежести или пак плавници е една от най-тежките в свободните гмуркания. В нея състезателите се спускат на максимална дълбочина без кислородна бутилка и без да ползват въжето, което се спуска до тях с цел единствено сигурност.



Катерина Садурска записа новото най-добро постижение в света по време на тазгодишното издание на състезанието Blue Element в лазурните води край Доминика.



Достигането на 86 метра дълбочина и изплуването след това отнеха на украинката 3 минути и 32 секунди.



Първоначално тя направи 10 загребвания преди да продължи със свободно падане в океанските дълбини, а за излизането на повърхността й бяха нужни 31 загребвания.



И всичко това само с едно поемане на въздух в началото. За Садурска това е 8-ми световен рекорд в кариерата, като предния ти беше с 2 метра по-малко.



