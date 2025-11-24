БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осми световен рекорд за Катерина Садурска

Водни спортове
Достигането на 86 метра дълбочина и изплуването след това отнеха на украинката 3 минути и 32 секунди.

Катерина Садурска
Нов световен рекорд за жени за дълбочинно гмуркане беше поставен от украинката Катерина Садурска. Тя се спусна на дълбочина от 86 метра без помощни средства.

Дисциплината, в която не се използват допълнителни тежести или пак плавници е една от най-тежките в свободните гмуркания. В нея състезателите се спускат на максимална дълбочина без кислородна бутилка и без да ползват въжето, което се спуска до тях с цел единствено сигурност.

Катерина Садурска записа новото най-добро постижение в света по време на тазгодишното издание на състезанието Blue Element в лазурните води край Доминика.

Достигането на 86 метра дълбочина и изплуването след това отнеха на украинката 3 минути и 32 секунди.

Първоначално тя направи 10 загребвания преди да продължи със свободно падане в океанските дълбини, а за излизането на повърхността й бяха нужни 31 загребвания.

И всичко това само с едно поемане на въздух в началото. За Садурска това е 8-ми световен рекорд в кариерата, като предния ти беше с 2 метра по-малко.

Подробности вижте във видеото!

