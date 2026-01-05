Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3

В началото на 2026 година най-добрите скиори се събират за първия старт през годината в Световната купа. Италианският курорт Мадона ди Кампильо донесе много емоции на България през миналата година, а Алберт Попов е амбициран отново да постигне победа.

Най-добрият български скиор триумфира в състезанието точно 45 години след първия успех на Петър Попангелов в слалом за Световната купа в Ленгрис.

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари 2026 г. по БНТ 3!

Прякото предаване на първия манш започва в 18:50 ч., а вторият в 21:50!